Названа причина выкатывания МС-21 за пределы ВВП в Жуковском
Причиной выкатывания самолета МС-21 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) во время испытаний в Жуковском стали сложные погодные условия. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил источник в авиационной промышленности.
«Инцидент (с самолетом МС-21 в Московской области. — Ред.) произошел из-за сложных погодных условий», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».
Об инциденте во время испытаний самолета на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя стало известно ранее в этот же день, сообщает телеканал «360». Экипаж самолета не пострадал.
Первый полет воздушного судна МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Самолет поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.
Полет продолжался почти полтора часа, были проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолетом, а также функционирование его систем.
Постройка опытного самолета МС-21-310 была завершена 10 ноября. Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров.