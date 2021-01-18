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СК начал проверку по ДТП с двумя маршрутками в Костроме

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Следственный комитет (СК) начал проверку по ДТП с двумя маршрутными автобусами в Костроме, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает в понедельник, 18 января, региональное управление СК РФ.

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«18 января 2021 года в средствах массовой информации опубликованы сведения о ДТП с участием двух маршрутных автобусов, в результате которого пострадали пассажиры и водитель. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области организована доследственная проверка», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и разберутся, насколько перевозчики соблюдали требования безопасности при оказании услуг пассажирских перевозок.

Авария произошла в 9.45 мск 18 января.

«В стоящий автобус ПАЗ 81-го маршрута врезался другой ПАЗ — 38-й маршрут. За рулем автобуса находился мужчина 1978 года рождения. Предварительно, ему стало плохо за рулем», — рассказал «РИА Новости» представитель управления ГИБДД по региону.

Несколько дней назад рейсовый пассажирский автобус протаранил столб в Иркутске, избегая столкновения с другой машиной.

ДТП случилось в Правобережном округе города. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с автомобилем, затормозившим перед пешеходным переходом. Для этого шофер автобуса свернул с дороги, а после этого врезался в столб. Травмы получили две пассажирки автобуса.

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