В МИД Турции рассказали о принимаемых до начала турсезона мерах по COVID-19
Турция рассчитывает снизить до минимума число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 до начала туристического сезона. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
«Мы расширим требования к сертификации туристических объектов с учетом вакцинации. До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера работала во время сезона», — цитирует министра UrduPoint.
При этом накануне число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6436.
В конце декабря 2020 года власти Турции обязали всех прибывающих из-за рубежа иметь отрицательный тест на COVID-19.
Ранее, 21 декабря, правительство республики приняло решение приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа.