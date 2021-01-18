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Торосяна назначили главой аппарата премьер-министра Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил Эдуарда Агаджаняна от должности руководителя аппарата правительства Армении, назначив на эту должность уволенного главу минздрава Арсена Торосяна. Об этом сообщает агентство NEWS.am со ссылкой на соответствующее постановление главы правительства республики в понедельник, 18 января.

Ранее в этот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении Торосяна с поста министра здравоохранения страны.

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«По инициативе премьер-министра, а также в соответствии со статьей 131 конституции Армении, а также частью 1 статьи 5 закона о структуре и деятельности правительства страны, Арсен Торосян освобождается от должности министра здравоохранения», — говорится в указе.

Другим указом президент назначил Анаит Аванесян главой минздрава.

Торосян возглавлял ведомство в мае 2018 года. Он состоит в партии Пашиняна «Гражданский договор».

Аванесян заняла пост заместителя министра здравоохранения Армении в мае 2018 года.

16 января бывшего посла Армении в России Сурена Саакяна назначили заместителем главы минобороны республики. Указ о назначении подписал Пашинян.

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