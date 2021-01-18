Якутские школьники до 25 января уходят на дистанционное обучение

В Якутске школьники с 1 по 11 класс переводятся на дистанционное обучение. Меры начнут действовать с 19 января и продлятся до 25 января.

Как говорится в указе управления образования, это связано с установлением экстремально низких температур воздуха и распространением коронавирусной инфекции.

ИА SakhaNews напоминает, что с 13 января в Якутске на дистанционное обучение перешли ученики с 1 по 8 классы. Ученики более старших классов учились очно, но с учетом погодных условий.

С 18 января к очному обучению вернулись школьники Москвы, в том числе старшеклассники. При этом учащиеся старших классов пришли в школы впервые с октября 2020 года, когда из-за Covid-19 из отправили на дистанционку.