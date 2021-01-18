МЧС предупреждало о лавинной опасности в горах КЧР перед ЧП

Спасатели предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесской Республики, где произошло ЧП. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил журналистам врио первого замначальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Помогайбо.

«Накануне главным управлением распространялась информация о том, что с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется лавинная опасность», — заявил Помогайбо.

Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай. Под снегом могли оказаться от 4 до 12 человек. Кроме того, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой также повредило кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в Домбае. Также ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Накануне ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

В экстренных службах рассказали, что спуск снежной лавины был принудительным. Длина лавины составила 300 м.

Также в МЧС сообщили, что ведомство увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии.

16 января лыжник из Подмосковья погиб под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье, катаясь в запрещенной зоне. На место происшествия были направлены спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет», которые обнаружили лыжника без признаков жизни. Тело погибшего было спущено вниз и передано сотрудникам правоохранительных органов.

В ночь на 9 января (вечером 8 января мск) лавина сошла в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» в Красноярском крае. По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика. В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.