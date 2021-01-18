ВОЗ предупредила о моральной катастрофе из-за пандемии коронавируса

Вакцины против коронавирусной инфекции могут быть распределены неравномерно между богатыми и бедными странами, что грозит «катастрофическим моральным провалом». Такое мнение в понедельник, 18 января, выразил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я должен быть откровенным: мир находится на грани моральной катастрофы. Цена будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира», — отметил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел Twitter организации.

Гебрейесус пояснил, что в 49 странах мира с высоким доходом было распределено свыше 39 млн доз вакцины и только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода.

Тем не менее, по словам Гебрейесуса, вакцина в результате достанется всем. Однако, чтобы добиться этого, мировые государства должны действовать слаженно, «как большая семья», и уделить внимание тем категориям граждан, у которых риск заболевания и смерти от COVID-19 выше, чем у остальных.

Ранее в понедельник в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса сохранится в 2021 году. Однако, как пояснила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович, старт вакцинации во многих странах является «светом в конце туннеля».

Также в январе директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан указал, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем первый. По словам эксперта, заболеваемость вновь достигла пика.