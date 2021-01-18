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Белоруссия инициировала международный розыск оппозиционера Латушко

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Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Национальное центральное бюро Интерпола в республике пакет документов, которые необходимы для объявления в международный розыск оппозиционера Павла Латушко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства, опубликованном 18 января в Telegram-канале.

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«Обвиняемому инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В частности, ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Там уточнили, что в отношении Латушко в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Фигурантами дел стали члены координационного совета, в частности Латушко, и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Создание координационного совета 14 августа инициировала Тихановская, которая на данный момент находится в Литве.

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