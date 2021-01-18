Врио директора «Буйнакскводоканала» задержали по делу о массовом отравлении водой

Врио директора «Буйнакскводоканала» задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске. Об этом сообщает 18 января Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан.

По версии следствия, с 9 по 17 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из которых 246 дети в возрасте от 1 года до 16 лет, с признаками пищевого отравления.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» с 8 октября 2020 года, выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вызвавшие их заболевание острой кишечной инфекцией», — говорится в заявлении.

В настоящее время Шарипов задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В материалах от 19 заболевших и в пробах воды 14 января нашли возбудителя дизентерии. В водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы оказались затоплены, а «колодцы» — заполнены канализационными стоками.

Местным жителям организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканал». Следствие возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).