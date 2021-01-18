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В Астраханской области два ребенка пострадали после нападения бродячих собак

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Двое детей попали в больницу города Знаменск в Астраханской области после нападения бродячих собак. Об этом в понедельник, 18 января, заявила ТАСС исполняющая обязанности главврача Знаменской больницы Инна Лазарева.

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«Двое детей [пострадали], у них укушенные раны. Была оказана первичная хирургическая помощь, проведена обработка ран», ― рассказала она агентству.

Лазарева добавила, что им сделали все необходимые прививки, также отметив, что детей отпустили домой, они будут находиться под амбулаторным наблюдением.

Ранее, 15 января, сообщалось, что за год около 2,1 тыс. жителей Томской области пострадали от укусов животных. По данным Роспотребнадзора, основная часть обращений приходится на нападения собак. Домашние и бродячие животные покусали 1,9 тыс. человек.

В ноябре 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Астрахани после нападения бродячих собак на прохожих.

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