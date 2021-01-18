Следы тигра-новичка обнаружили на территории Амурской области

На территорию Амурской области мог зайти новый краснокнижный амурский тигр. Предположительно его следы были обнаружены на выпавшем недавно снеге.

Их зафиксировали специалисты амурского управления по охране животного мира. Они взяли шерстинку хищника на исследование. Анализ ДНК даст представление, идет ли речь о уже известных тиграх или на территории региона появилась новая редкая кошка.

Как пишет Амурская служба новостей, специалисты пока склоняются к тому, что «наследила» тигрица Илона, которая была выпущена в Приамурье в 2014 году. Тигрица Елена остается на месте своего постоянного проживания, в Архаринском районе. По данным с фотоловушек, от дома далеко она не отходила.

По словам начальника отдела охраны регионального управления по охране окружающего мира Валерия Погасиенко, на территории Дальнего Востока численность тигра постепенно растет, а это значит, что ареал обитания увеличивается. Из-за этого эксперты прогнозируют дальнейшие заходы тигров на территорию Амурской области и рост их численности в регионе.

13 января сообщалось об обнаружении на льду Нижне-Бурейского водохранилища следов большого волка. Сначала эксперты предполагали, что следы оставил тигр, по после изучения следа и шерстинок эта версия была отклонена.