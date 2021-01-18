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Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве

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Супруг главного редактора новостного портала «Рязань. Лайф» Жанны Шепляковой, являющийся подозреваемым в ее убийстве, написал явку с повинной. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил следователь Евгений Баканов.

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«Он вину признал. Обратился сразу же в органы полиции в Твери, где написал явку с повинной», — приводит слова следователя «РИА Новости».

В понедельник Железнодорожный районный суд Рязани поместил Алексея Шеплякова под стражу на два месяца, до 15 марта текущего года.

Тело 33-летней журналистки с десятью ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире накануне, 15 января. Согласно предварительной информации, Шеплякову мог убить ее супруг во время семейной ссоры.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. По данным следствия, мотивом для совершения преступления могла стать семейная ссора.

По информации СУ СК по Рязанской области, после убийства жены Шепляков забрал детей и выехал в другую область. Позднее его задержали, детей временно передали на попечение родственников.

В понедельник, 18 января, в Рязани прошла церемония прощания с Жанной Шепляковой. Ее похоронят во вторник на родине, в Тверской области.

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