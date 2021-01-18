Владимир Путин утвердил поручения по нацпроектам
Президент утвердил поручения по национальным проектам. Вопрос рассматривали на заседании Госсовета, сообщает телеканал «Известия». Портал госуслуг используют для записи на вакцинацию. Поручено разработать план достижения национальных целей. Результаты необходимо представить до 1 февраля. Разработают меры по ограничению роста цен на стройматериалы. План необходимо представить до 1 марта. Поручено рассмотреть вопрос о привлечении трудовых мигрантов. Конкретные предложения ждут до 1 марта.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.