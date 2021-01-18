В Гонконге спортсмен в инвалидной коляске поднялся на небоскреб
Атлет Лай Чи-вай на инвалидной коляске взобрался на один из высоких небоскребов города со стеклянными панелями, сообщает 18 января CNN.
Мужчина прикрепил инвалидное кресло к системе шкивов и поднимался наверх 89-этажного здания, используя силу корпуса тела. Таким образом за 10 часов он сумел подняться на высоту более 250 м.
37-летний альпинист был парализован ниже пояса после автомобильной аварии 10 лет назад. Несмотря на это, он не перестал заниматься спортом. Четыре раза он становился чемпионом Азии по скалолазанию и даже стал восьмым среди мировых чемпионов.
Восхождение на небоскреб спортсмен назвал благотворительным. Так он собирал деньги для людей с поврежденным спинным мозгом. Ему удалось собрать больше $670 тыс.(5,2 млн гонконгских долларов).
В прошлом году Международный паралимпийский комитет объявил о переносе Паралимпиады в Токио с 2020 на 2021 год из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса — это произошло впервые в истории Олимпийских и Паралимпийских игр.
В МПК заявили, что главным приоритетом в это время является человеческая жизнь, а не спорт, но комитет поддержат спортсменов, пострадавших от этой отсрочки.