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В Гонконге спортсмен в инвалидной коляске поднялся на небоскреб

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Атлет Лай Чи-вай на инвалидной коляске взобрался на один из высоких небоскребов города со стеклянными панелями, сообщает 18 января CNN.

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Мужчина прикрепил инвалидное кресло к системе шкивов и поднимался наверх 89-этажного здания, используя силу корпуса тела. Таким образом за 10 часов он сумел подняться на высоту более 250 м.

37-летний альпинист был парализован ниже пояса после автомобильной аварии 10 лет назад. Несмотря на это, он не перестал заниматься спортом. Четыре раза он становился чемпионом Азии по скалолазанию и даже стал восьмым среди мировых чемпионов.

Восхождение на небоскреб спортсмен назвал благотворительным. Так он собирал деньги для людей с поврежденным спинным мозгом. Ему удалось собрать больше $670 тыс.(5,2 млн гонконгских долларов).

В прошлом году Международный паралимпийский комитет объявил о переносе Паралимпиады в Токио с 2020 на 2021 год из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса — это произошло впервые в истории Олимпийских и Паралимпийских игр.

В МПК заявили, что главным приоритетом в это время является человеческая жизнь, а не спорт, но комитет поддержат спортсменов, пострадавших от этой отсрочки.

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