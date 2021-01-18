Стали известны подробности инцидента с МС-21 в аэропорту Жуковский
Экипаж выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский самолета МС-21 не пострадал. Об этом «Известиям» в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе АО «Корпорация «Иркут».
Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины произошедшего выясняются.
Об инциденте во время испытаний самолета на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя стало известно ранее в этот же день.
Первый полет воздушного судна МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Самолет поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.
Полет продолжался почти полтора часа, были проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолетом, а также функционирование его систем.
Постройка опытного самолета МС-21-310 была завершена 10 ноября. Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров.