В США за сутки выявили более 174 тыс. случаев коронавируса
В США за прошедшие сутки число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 174 513. это следует из данных Университета Джонса Хопкинса на понедельник, 18 января.
По последней информации, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах заболело более 23,9 млн человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в стране превышает 397 тыс.
9 января сообщалось, что в США допустили появление еще одного штамма коронавируса, который распространяется на 50% активнее, передает RT.
Ранее 18 января глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях сейчас находится под угрозой.
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что коронавирусная инфекция сохранится в мире, а пандемия будет продолжаться в 2021 году, сообщается на сайте aif.ru.
Также стало известно, что COVID-19 заболели более 95 млн человек по всему миру. При этом было зарегистрировано 2 029 938 летальных исходов.