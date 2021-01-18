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В США за сутки выявили более 174 тыс. случаев коронавируса

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В США за прошедшие сутки число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 174 513. это следует из данных Университета Джонса Хопкинса на понедельник, 18 января.

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По последней информации, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах заболело более 23,9 млн человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в стране превышает 397 тыс.

9 января сообщалось, что в США допустили появление еще одного штамма коронавируса, который распространяется на 50% активнее, передает RT.

Ранее 18 января глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях сейчас находится под угрозой.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что коронавирусная инфекция сохранится в мире, а пандемия будет продолжаться в 2021 году, сообщается на сайте aif.ru.

Также стало известно, что COVID-19 заболели более 95 млн человек по всему миру. При этом было зарегистрировано 2 029 938 летальных исходов.

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