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Появилось видео спасения человека на месте схода лавины в Домбае

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В социальных сетях появилось видео спасения человека на месте схода лавины на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в понедельник, 18 января.

На кадрах видно, как несколько человек оттаскивают некий объект, а затем достают из-под снега человека.

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Согласно предварительным данным, была обнаружена женщина, она находится в состоянии средней тяжести. Ее осматривают медики.

Лавина сошла на горнолыжную трассу днем в понедельник. По предварительным данным регионального МЧС, под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой повреждено кафе.

Согласно предварительной информации, в момент схода лавины на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточняет, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

Накануне ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

В экстренных службах заявили ТАСС, что спуск снежной лавины был принудительным.

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