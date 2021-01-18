В результате ДТП с микроавтобусом под Пермью пострадали шесть человек

Микроавтобус «ГАЗ Соболь» столкнулся с грузовиком «КамАЗ» в Пермском крае. Пострадали шесть человек, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 18 января.

Двоих пострадавших госпитализировали. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Микроавтобус и молоковоз столкнулись у поселка Григорьевское Нытвенского городского округа в понедельник.

Накануне вечером девять человек пострадали в результате ДТП в Гудермесском районе в Чечне. Получивших травмы госпитализировали в Гудермесскую районную больницу.

Пострадавшие — два водителя и семь пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние.

Авария произошла на 710-м км федеральной автодороги «Кавказ». Столкнулись автомашины ВАЗ-21101 и «Лада Приора».