В результате ДТП с микроавтобусом под Пермью пострадали шесть человек
Микроавтобус «ГАЗ Соболь» столкнулся с грузовиком «КамАЗ» в Пермском крае. Пострадали шесть человек, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 18 января.
Двоих пострадавших госпитализировали. Остальным помощь оказали амбулаторно.
Микроавтобус и молоковоз столкнулись у поселка Григорьевское Нытвенского городского округа в понедельник.
Накануне вечером девять человек пострадали в результате ДТП в Гудермесском районе в Чечне. Получивших травмы госпитализировали в Гудермесскую районную больницу.
Пострадавшие — два водителя и семь пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние.
Авария произошла на 710-м км федеральной автодороги «Кавказ». Столкнулись автомашины ВАЗ-21101 и «Лада Приора».