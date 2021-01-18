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Новый парк обустроят по нацпроекту в томском микрорайоне Наука

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Два новых сквера (в поселке Светлом и на проспекте Фрунзе) и парк в микрорайоне Наука появятся в Томске в 2021 году за счет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма бюджетных затрат на озеленение составит 139 млн рублей.

«Основной объем средств будет направлен на работы по озеленению и текущему содержанию общественных пространств в разное время года — 79 млн рублей», — сообщил РИА «Томск» представитель департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Большинство работ проведут на объектах благоустройства по нацпроекту: нижняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща, пешеходная зона на улице Ивана Черных, березовая роща на Каштаке, скверы на Вершинина, 17, и Воинов-интернационалистов, сквер Памяти на Ленина и спортзона на Сибирской, 64/1.

В 2021 году пять зеленых зон в Томске получат статус городских лесов. Таким образом территории защитят от потенциальной вырубки и застройки. По данным мэрии, новый статус получат сосновый бор, леса в поселках Кузовлево, Апрель, Заварзино и Лоскутово. В городских парках будут запрещены передача земель в частную собственность, вырубка деревьев, а также строительство капитальных объектов. Общая площадь лесов, которые попадут под защиту, составит более 726 га.

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