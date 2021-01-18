Карантин по бешенству животных ввели в деревне в Татарстане

Карантин по бешенству ввели в одном населенном пункте Тукаевского района в Татарстане. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Заболевание было обнаружено в деревне Новые Сарайлы. Согласно указу, карантин в населенном пункте будет действовать два месяца. В деревне запрещена торговля домашними животными, а также отлов диких животных Кроме того, запрещено убивать больных животных на мясо. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Запрещены продажа и употребление молока от здоровых животных без пастеризации. Местным жителям нельзя вывозить шерсть и шкуры животных без дезинфекции.

С конца декабря ограничения действуют в селе Высокая гора и в поселке железнодорожной станции Высокая гора.

Ранее сообщалось, что заболеваемость бешенством за год сократилась в Удмуртии. Свободными от вируса остались 12 районов республики.