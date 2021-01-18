Появилось видео с места схода лавины в Домбае

В интернете появились первые кадры с места схода лавины на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в понедельник, 18 января.

На кадрах видно, как в горнолыжном поселке столпились люди. Голос за кадром говорит, что канатная дорога работает.

Информация о сходе лавины поступила спасателям в 13:30 понедельника. Согласно предварительной информации, под нее попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе.

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Изначально РЕН ТВ сообщал, что в районе схода лавины могло находиться до четырех человек. В оперативных службах Карачаевского городского округа сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека, длина лавины составила 300 м.

В региональном ГУ МЧС России уточнили, что, по предварительной информации, в момент схода лавины на горнолыжной трассе могло находиться от четырех до 12 человек. Проводится обследование тела лавины.

РЕН ТВ отмечает, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых, по предварительным данным, несколько детей.

Накануне ГУ МЧС по КРЧ распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. В министерстве рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что спуск снежной лавины был принудительным.

«По предварительной информации, это был принудительный спуск лавин, в результате она сошла на горнолыжную трассу», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в это время там отдыхали взрослые и дети.