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В новом правительстве Казахстана большинство министров сохранили свои посты

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 января подписал указ о составе правительства республики, согласно которому большинство членов кабинета министров сохранили свои посты после парламентских выборов.

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В частности, свои посты сохранили министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр здравоохранения Алексей Цой, глава минэнерго Нурлан Ногаев, говорится в документе опубликованном на сайте президента Казахстана.

Вместе с тем в правительстве появились и два новых руководителя министерств. Асет Иргалиев был назначен министром национальной экономики, а Серик Шапкенов — министром труда и социальной защиты населения.

Мухтар Тлеуберди в новом составе правительства продолжит работать министром иностранных дел и будет совмещать этот пост с должностью заместителя премьер-министра.

В Казахстане 10 января прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента. Три партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК) получили право на распределение мандатов, преодолев барьер в 7%.

Спикером мажилиса Казахстана в ходе первого пленарного заседания депутатов седьмого созыва переизбрали Нурлана Нигматулина (партия «Нур Отан»), занимавшего эту должность в парламенте прошлого созыва.

После выборов кабинет министров республики сложил свои полномочия, однако первый президент Казахстана, председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев допускал, что состав правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым сохранится.

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