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Мурашко назвал условие для прекращения ношения масок

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что гражданам необходимо продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. На эту тему он высказался 18 января в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

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«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.

Он пояснил, что человек, у которого есть иммунитет, после контакта с больным коронавирусом кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. В связи с этим, как отметил министр, ношение масок сегодня является обязательным.

Ранее, 15 января, Мурашко сообщал, что привившиеся от коронавируса граждане должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител.

Он также отмечал, что прививка надежно защищает от тяжелого течения COVID-19 и в большинстве случаев от самого заболевания, но вакцинированный всё равно может быть переносчиком инфекции.

В тот же день директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал гражданам не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше. По его словам, такая практика поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что меры профилактики коронавируса, в том числе ношение масок и соблюдение безопасной дистанции, защитили россиян и от других инфекций.

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