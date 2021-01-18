Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от COVID-19 в первую очередь

Вакцинация от COVID-19 в первую очередь рекомендуется для людей старше 55 лет. Об этом в понедельник, 18 января, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

«С учетом наших данных по течению заболевания, наблюдения клинического течения, данных регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории лиц, возрастных, имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы, и эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите», — объяснил Мурашко.

Он добавил, что пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и пациенты, имеющие ожирение, также должны быть приоритетами для вакцинации.

По словам Мурашко, показания и противопоказания для постановки вакцины «четко определены в инструкции по применению», а каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот в России, проходит многоступенчатый контроль качества.

«По вопросам контроля качества вакцины РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения в 2016 году, и надзорная система РФ по контролю качества вакцин признана качественной», — подчеркнул Мурашко.

Он уточнил, что сперва сам производитель получает лицензию, проводит лабораторный контроль качества вакцин. За этим следует проверка Росздравнадзора.

Ранее в этот день зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что запись на вакцинацию через портал госуслуг для всех желающих откроется 31 января.

Масштабная вакцинация стартовала в России в декабре. Тогда возможность сделать прививку получили определенные категории граждан — приоритет отдавали медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания, и тем, кто имеет хронические заболевания.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru, emias.info, через мобильные приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.Инфо», а также по телефону пункта вакцинации и через информационные киоски в поликлиниках города.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходимы паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Также была зарегистрирована разработка центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона».

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