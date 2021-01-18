МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну

Министерство иностранных дел Литвы передало в понедельник в департамент миграции просьбу внести российского певца Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в сообщении МИДа, опубликованном 18 января на сайте ведомства.

Соответствующее заявление подписал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В документе указывается, что исполнитель во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

15 января стало известно, что Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.

Отмечалось, что в МИД Литвы уже сформирована рабочая группа, которая оценит «правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду».

Шуфутинский в свою очередь назвал обидным заявление главы литовского МИДА о возможности запрета въезда в страну ему и Киркорову.

22 декабря сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», российского актера Алексея Гуськова. Всего в черном списке значатся 157 человек, в том числе Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Им всем запрещен въезд на Украину.