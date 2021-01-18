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Суд продлил арест бывшего заместителя главы ФСИН Максименко

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Басманный суд Москвы 18 января продлил до конца апреля 2021 года срок ареста бывшему замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерию Максименко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями.

Убыточная камера: арестован бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Валерию Максименко в виде содержания под стражей на срок до 25 апреля», — сказала пресс-секретарь суда Ирана Софинская в разговоре с ТАСС.

В конце ноября 2020 года Басманный суд Москвы заключил под стражу Максименко. Защита обвиняемого запрашивала для него домашний арест в качестве меры пресечения. В отношении бывшего замглавы ФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу».

В итоге не были выполнены работы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, 14 объектов уголовно-исполнительной системы не введены в эксплуатацию, а ущерб государству превысил 189 млн рублей.

Максименко занимал должность заместителя главы ФСИН с 2016 года. В марте 2020 года он был освобожден от должности указом президента России.

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