Суд продлил арест бывшего заместителя главы ФСИН Максименко
Басманный суд Москвы 18 января продлил до конца апреля 2021 года срок ареста бывшему замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерию Максименко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Валерию Максименко в виде содержания под стражей на срок до 25 апреля», — сказала пресс-секретарь суда Ирана Софинская в разговоре с ТАСС.
В конце ноября 2020 года Басманный суд Москвы заключил под стражу Максименко. Защита обвиняемого запрашивала для него домашний арест в качестве меры пресечения. В отношении бывшего замглавы ФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу».
В итоге не были выполнены работы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, 14 объектов уголовно-исполнительной системы не введены в эксплуатацию, а ущерб государству превысил 189 млн рублей.
Максименко занимал должность заместителя главы ФСИН с 2016 года. В марте 2020 года он был освобожден от должности указом президента России.