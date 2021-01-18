Похолодание до –35 градусов вновь ожидается в Свердловской области

Температура в Свердловской области опустится до –35 градусов в ближайшие дни. Кроме того, в регионе ожидаются снегопады.

По данным Уралгидрометцентра, до конца дня 18 января температура будет составлять –27...–32 градуса. 19 января на севере Свердловской области похолодает до –34 градусов в ночные часы. Днем ожидается до –28 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

20 января в ночные часы похолодает до –35 градусов. Днем ожидается около –27 градусов.

Ранее синоптики объяснили аномальные холода в Москве. Понижение температуры связано с перемещением холодных арктических масс и отсутствием «облачного покрывала». В ближайшую ночь в столице ожидается до 29 градусов мороза, местами в Московской области до –31 градуса.