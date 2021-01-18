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Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в понедельник, 18 января, заявила, что в стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, однако она остается достаточно напряженной.

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«Сегодня ситуация остается достаточно напряженной, хотя она и стабилизируется. Но ежесуточная регистрация более 20 тыс. случаев в Российской Федерации — это достаточно высокие уровни», — сказала Попова.

Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в 72 регионах страны. Однако в 13 регионах замечен некоторый рост числа заболевших, уточнила она. По словам главы Роспотребнадзора, все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются.

Ранее в этот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что коронавирусная инфекция сохранится в мире, а пандемия будет продолжаться в 2021 году.

Также в понедельник в России стартует масштабная вакцинация населения от коронавируса. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика.

12 января Попова сообщала о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

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В стране на сегодняшний день количество выявленных случаев инфекции составило 3 591 066. Летальных исходов зафиксировано 66 037. Вылечились 2 978 764 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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