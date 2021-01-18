Порье признал непобедимость Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье перед поединком с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором упомянул 18 января в интервью журналистам МИЦ «Известия» о том, что не знает способов, как одолеть действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Не знаю. Никому этого пока не удалось», — сказал Порье, отвечая на вопрос о том, как победить Нурмагомедова.

Вместе с тем он отметил, что в бою против Нурмагомедова был в шаге от победы, но тот выбрался из захвата и в ответной атаке сумел одолеть уставшего Порье. В целом, по словам американца, у российских бойцов MMA за плечами хорошая школа.

«Они сами по себе жесткие. Отличные борцы, с хорошим кардио, трудяги. Все жесткие», — подчеркнул он.

Порье добавил, что пока не думает о реванше с Нурмагомедовым и все силы отдает на подготовку к поединку против Макгрегора.

Ранее в этот же день Порье заявил, что стал лучше в профессиональном плане с момента предыдущего боя с Макгрегором, который прошел шесть лет назад.

Бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-обладателя временного пояса в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 257 пройдет рано утром 24 января по московскому времени. Поединок будет проходить на Бойцовском острове — на территории острова Яс в Абу-Даби.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире. Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад. Тогда ирландец одержал сокрушительную победу.