Путин поручил принять меры по увеличению производства химической продукции

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 30% к 2025 году и на 70% к 2030 году. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации принять меры по развитию до 2030 года производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и увеличению объемов выпуска такой продукции к 2025 и 2030 годам на 30 и 70 процентов соответственно (по сравнению с объемами 2020 года)», — следует из текста документа.

Доклад по выполнению данного поручения необходимо представить к маю 2021 года, далее — ежегодно.

Также правительству поручено разработать «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса в РФ на период до 2025 года, в том числе мероприятия, направленные на обеспечение перспективных нефтегазохимических кластеров, расположенных в Арктической зоне России, ресурсами из нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Кроме того, Путин отметил необходимость разработки комплекса налоговых и иных мер стимулирующего характера, направленных на обеспечение к 2030 году производства 25% готовых изделий из полиэтилентерефталата и 10% готовых изделий из полиолефинов с обязательным использованием вторичного сырья из полимерных отходов и/или материалов, содержащих такое сырье, и обеспечить реализацию этих мер в целях повышения конкурентоспособности отечественной нефтегазохимической продукции.

Также отмечается, что будет рассмотрен вопрос о возможных мерах государственной поддержки АО «Восточная нефтехимическая компания», включая меры налогового стимулирования, и вопрос об обеспечении комплекса природным газом из ресурсной базы ПАО «Газпром».

Соответствующие поручения президент утвердил по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося 1 декабря 2020 года в Тобольске.

На встрече глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил расширить перечень мер по стимулированию производства этана и сжиженного углеводородного газа. По его словам, это требуется в том числе для успешной реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке. Сечин указал, что «Роснефть» временно отложила реализацию проекта из-за изменения налогового режима. Путин тогда поручил оформить и представить эти предложения.

Также на встрече присутствовали председатель правления ПАО «СИБУР» Дмитрий Конов и председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон. В августе 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт реализации Амурского ГХК СИБУРа. По его словам, запуск этого производства является мощной инвестицией в будущее Амурской области и экономики всего региона.

По предварительным данным, в перспективе — до 2040 года — реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта на 4,6 трлн рублей. Завершение строительства и пусконаладочных работ планируется в 2024–2025 годах.