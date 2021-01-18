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В Подмосковье начнется выездная вакцинация от коронавируса на предприятиях

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В Московской области на предприятиях с 21 января начнется выездная вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила глава минздрава региона Светлана Стригункова во время заседания областного правительства.

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О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

«С сегодняшнего дня мы начинаем запись проактивную (на вакцинацию от COVID-19. — Ред.) в МФЦ, и с 21 января у нас начинается выездная работа — вакцинация на предприятиях», — приводит ее слова «РИА Новости».

В центральной городской больнице в Домодедово начали вакцинировать от COVID-19 пациентов с хроническими заболеваниями, сообщает телеканал «360». Вакцину впервые в Подмосковье получил пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.

Ранее в этот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе улучшается ситуация с коронавирусом, передает RT. По его словам, в области вскоре начнут работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом.

В общей сложности на территории Московской области было организовано более 19 тыс. коек для больных коронавирусом.

12 января власти Московской области отменили домашний режим для жителей старше 65 лет. При этом рекомендации по его соблюдению остались. Проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. До этого же времени продлен удаленный формат обучения для студентов высших учебных заведений.

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