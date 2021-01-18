Уголовное дело возбудили после пожара с 4 погибшими в Петрозаводске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Петрозаводске, в результате которого погибли трое взрослых и ребенок. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Нойбранденбургской. Эвакуация жильцов многоэтажного строения проводилась с верхних этажей. В сгоревшей квартире были обнаружены тела троих взрослых, сообщает ИА FlashNord. Трехлетнего ребенка нашли еще живым, но реанимировать его не удалось.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Утром 18 января сообщалось о пожаре в Ачинске (Красноярский край). Огонь охватил площадь около 60 кв. м в четырехквартирном кирпичном доме. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Три человека погибли.