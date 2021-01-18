Девять человек пострадали в ДТП в Чечне

Девять человек пострадали в результате аварии в Гудермесском районе Чечни. Об этом сообщили в понедельник, 18 января, в пресс-службе МВД по республике.

«В ходе проверки было установлено, что 17 января в вечернее время суток на 710-м км федеральной автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашин ВАЗ-21101, под управлением 32-летнего жителя села Нижний Герзель Гудермесского района, и Лады Приоры, за рулем которой находился уроженец Ножай-Юртовского района 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали оба водителя и семь пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, передает RT. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести в Гудермесскую районную больницу.

Обстоятельства ДТП и степень вины его участников устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Тюменской области при столкновении двух легковых машин погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщается на сайте kp.ru.