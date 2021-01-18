В кафе и ресторанах Башкирии будут проверять наличие ковидного паспорта

Посетители предприятий общественного питания в Башкирии обязаны будут предоставить антиковидный паспорт. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

Он напомнил, что документ можно получить после прививки против COVID-19 или обнаружения антител.

«Осуществлять на входе проверку наличия у посетителя антиковидного паспорта. Не предоставлять услуги по курению кальяна», — отметил он.

Также владельцы паспорта смогут пользоваться скидками на посещение государственных санаториев, покупку абонементов для посещения бассейнов и фитнес-центров. Проект поддержали пять региональных фитнес-центров.

Ранее в понедельник глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии на сегодняшний день выявлено 21 902 случая коронавируса, скончались 165 человек, выздоровели 16 522 пациента.

Ранее в этот же день профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что введение иммунных паспортов с целью остановки распространения коронавируса бессмысленно. По ее словам, паспорт и прививка не решат задачу прекращения распространения заболевания, поскольку привитый человек может являться переносчиком COVID-19.

В начале января президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года.