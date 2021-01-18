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Лавров заявил о нежелании конфликтов между РФ и США в Сирии

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Россия не будет вступать в боестолкновения с американскими военными в Сирии и не станет «выгонять» их оттуда. Об этом 17 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.

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«Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолкновения, разумеется, но раз уж они там, то мы с ними имеем диалог по так называемому деконфликтингу, в ходе которого добиваемся соблюдения определенных правил», — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что Москва в том числе жестко говорит о недопустимости «применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства».

Он также подчеркнул, что сирийский кризис находится в «продвинутой стадии урегулирования», а в борьбе с терроризмом в регионе одержана победа.

«Мы много делаем в национальном качестве, не только внося вклад в соответствующие фонды ООН, которые оказывают помощь сирийскому и другим народам региона, но и по двусторонней линии, в том числе линии наших военных, полиции и других подразделений, оказываем содействие по восстановлению систем жизнеобеспечения, обеспечения водой, электроэнергией, созданию элементарных образовательных условий и здравоохранения», — резюмировал глава МИДа.

Ранее 18 января стало известно, что в рамках российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки в Сирии в провинцию Хасеке будут направлены дополнительные подразделения российской военной полиции в количестве 300 человек. Отмечается, что российских военнослужащих разместят для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов.

В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован благодаря совместной работе России, Ирана и Турции.

Как отметил президент, в настоящее время на территории Сирии заметно снизился уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства», запрещенная в России, разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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