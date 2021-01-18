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Лавров рассказал о перенесенном COVID-19

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 18 января, в ходе пресс-конференции сообщил, что переболел COVID-19 в легкой форме. По его словам, в настоящий момент у него есть антитела к вирусу.

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«У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку», — заявил глава российского МИДа, отвечая на вопрос журналистов будет ли он делать прививку от коронавируса.

О необходимости прививаться от вируса уже после перенесенного COVID-19 Лавров, по его словам, будет консультироваться с врачами.

15 января директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что тем, кто переболел коронавирусом, все равно необходимо вакцинироваться.

По его словам, после первой прививки переболевшим необходимо узнать уровень антител. Если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, то этого будет достаточно. Если такой возможности нет, то можно сделать вторую прививку.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства 13 января. Кроме того, Путин выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Вакцинация во всех регионах страны началась 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.

Прививают россиян вакциной от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в начале августа Минздравом страны и стал первой в мире и стране вакциной от коронавирусной инфекции.

Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

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