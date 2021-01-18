Порье высказался о предстоящем бое с Макгрегором

Американский боец MMA Дастин Порье считает, что стал лучше в профессиональном плане с момента предыдущего поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел шесть лет назад. Об этом американец заявил в интервью МИЦ «Известия» перед новым поединком с ирландским спортсменом.

«За последние шесть лет я дрался с лучшими, включился в борьбу за титул. За эти годы я побил, если не путаю, пять бывших чемпионов мира, поэтому сейчас я переживаю просто другие времена», — заявил Порье.

Он подчеркнул, что превосходит Макгрегора, но не уточнил в чем, заявив, что зрители смогут все увидеть во время боя. Порье добавил, что ирландец является одним из лучших ударников за всю историю UFC.

«В сочетании тайминга, точности и силы он — один из лучших в истории UFC. Он нокаутирует людей, но это не значит, что он плохой грэпплер. Да, его сабмитили, но и меня сабмитили. Но я знаю, что он грэпплер высокого уровня», — заявил Порье.

Американец заявил также, что во время поединка с Макгрегором желает выйти из зоны комфорта, «чувствовать боль», хочет, чтобы бойцы «далеко зашли и увидели, кто из чего сделан».

Бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-обладателем временного пояса в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 257 пройдет рано утром 24 января по московскому времени. Поединок будет проходить на Бойцовском острове — на территории острова Яс в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире. Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, и ирландец одержал сокрушительную победу.