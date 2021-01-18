РФПИ и Центр Гамалеи учредили совет экспертов по вакцине «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи объявили о создании Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» с участием ведущих экспертов из девяти стран мира. Об этом «Известиям» рассказали в понедельник, 18 января, в пресс-службе фонда.

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи инициировали создание Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» и формирование международной площадки, где ученые-разработчики вакцины могут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на то, что подобный научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции — «проблемой мирового масштаба, которая стимулировала объединение всего глобального научно-исследовательского потенциала».

В совет вошли специалисты в микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.

«Благодарны всем экспертам, которые приняли наше предложение войти в состав совета. Международное партнерство, в том числе по вопросам вакцины против коронавируса, является ключом к окончательной победе и в очередной раз доказывает, что благородная цель спасения жизней не имеет границ», — добавил Дмитриев.

Накануне официальный представитель МИД России рассказала, что Москва готова к взаимодействию на законных основаниях со всеми странами, которые заинтересованы в получении российской вакцины.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса профилактическая эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

Венесуэла и РФПИ заключили 14 января соглашение о производстве российского препарата. А в Бразилии уже привили вакциной «Спутник V» первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.

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