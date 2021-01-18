Введенный из-за угрозы подтопления режим ЧС сняли в иркутском поселке

В поселке Листвянка Иркутской области сняли режим повышенной готовности, который был введен из-за угрозы подтопления жилых домов. Спасатели завершили превентивные меры на ручье Банный и на реке Крестовке. Таким образом, угроза подтопления устранена.

Специалисты распилили лед на ручье протяженностью 30 м и установили согревающий кабель по руслу ручья для протаивания льда. На реке пропилили траншею длиной 95 м для того, чтобы отвести наледь.

Режим повышенной готовности ввели в поселке из-за угрозы подтопления жилых домов рекой и ручьем. Река вышла из берегов из-за нарушения ледового покрытия в верховьях реки, из-за чего образовались заторы.

Сейчас ситуация стабилизировалась. В будущем местная администрация будет контролировать состояние водных объектов и патрулировать территорию, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.