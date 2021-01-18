Суд приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к 6 годам колонии

Головинский суд Москвы в понедельник, 18 января, приговорил к шести годам колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова за нападение на офис «Единой России».

Ранее в этот же день судья Сергей Базаров начал оглашать обвинительный приговор Мифтахову. Суд признал, что обвиняемый, имея преступный умысел, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ. Речь идет о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованному группой либо связанному с сопротивлением представителю власти.

Мотивом совершенного преступления, как установил суд, была «политическая ненависть». При этом Базаров подчеркнул, что обвиняемые являлись активистами движения «Национальная самооборона». Его участники используют вандализм для дестабилизации власти, пропагандируя и изучая анархистскую литературу.

«Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначить ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заключил судья. Два других фигуранта дела получили четыре и два года условно соответственно.

Мифтахова и еще пятерых студентов задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки. Отмечалось, что аспирант входил в состав анархистской организации. Позднее студентов отпустили, оставив их в статусе свидетелей, а аспиранту назначили проведение следственных действий. Позже Балашихинский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора и на трое суток продлил срок задержания Мифтахова.

При задержании он признался правоохранителям, что в сентябре прошлого года несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета. Однако позднее адвокат аспиранта опровергла признание им вины.

В конце декабря 2020 года стало известно, что гособвинение попросило суд приговорить аспиранта к шести годам лишения свободы. Уточнялось, что Мифтахов подозревается в нападении на один из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года.