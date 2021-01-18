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Суд рассмотрит меру пресечения для Навального на выездном заседании

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Суд рассмотрит вопрос об аресте российского блогера Алексея Навального на выездном заседании. Об этом 18 января сообщил адвокат Вадим Кобзев.

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Заседание пройдет в здании 2-го отдела полиции УВМД России по городу Химки, передает «Интерфакс». По словам Кобзева, представление подано столичной ФСИН.

Ранее ФСИН официально подтвердила задержание Алексея Навального. Как сообщили в ведомстве, он был задержан в московском аэропорту Шереметьево как объявленный в розыск с 29 декабря 2020 года.

В ведомстве подчеркнули, что Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока» и по каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В УФСИН по городу Москве учли, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23 сентября он был оттуда выписан, но на уведомление о явке от 23 октября не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем блогера объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный, по информации ведомства, направил в УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, где, по его словам, восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В Москву блогер вылетел 17 января. В аэропорт его и его супругу сопровождали автомобили представительского класса с мигалками. Навального привезли прямо на взлетное поле, он миновал процедуру регистрации и не получал посадочные талоны: процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии. Кроме того, перед посадкой Навальных с борта самолета вывели одного из пассажиров, информирует телеканал РЕН ТВ.

В 2020 году в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года он был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.

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