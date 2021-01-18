Суд рассмотрит меру пресечения для Навального на выездном заседании
Суд рассмотрит вопрос об аресте российского блогера Алексея Навального на выездном заседании. Об этом 18 января сообщил адвокат Вадим Кобзев.
Заседание пройдет в здании 2-го отдела полиции УВМД России по городу Химки, передает «Интерфакс». По словам Кобзева, представление подано столичной ФСИН.
Ранее ФСИН официально подтвердила задержание Алексея Навального. Как сообщили в ведомстве, он был задержан в московском аэропорту Шереметьево как объявленный в розыск с 29 декабря 2020 года.
В ведомстве подчеркнули, что Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока» и по каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.
В УФСИН по городу Москве учли, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23 сентября он был оттуда выписан, но на уведомление о явке от 23 октября не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем блогера объявили в розыск.
Только в ноябре Навальный, по информации ведомства, направил в УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, где, по его словам, восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.
В Москву блогер вылетел 17 января. В аэропорт его и его супругу сопровождали автомобили представительского класса с мигалками. Навального привезли прямо на взлетное поле, он миновал процедуру регистрации и не получал посадочные талоны: процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии. Кроме того, перед посадкой Навальных с борта самолета вывели одного из пассажиров, информирует телеканал РЕН ТВ.
В 2020 году в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, была потрачена им на личные цели.
30 декабря 2014 года он был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.