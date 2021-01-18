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Объекты ЖКХ проверят после падения ребенка в колодец в Южно-Сахалинске

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Все объекты ЖКХ в Сахалинской области, канализационные колодцы, люки, подвалы и крыши проверят после инцидента с пятилетней девочкой в Южно-Сахалинске, которая провалилась в колодец. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Валерий Лимаренко.

Курировать масштабную проверку будет региональное министерство ЖКХ. Жителей просят сообщать в районные администрации, управляющие компании и прокуратуру обо всех открытых колодцах, не расчищенных от снега крышах и других недоработках системы ЖКХ. Рассказывать об этом можно через интернет-приемную сайта губернатора и регионального правительства, аккаунты губернатора в соцсетях, пишет ИА SakhalinMedia.

17 января девочка ушла кататься на горку, но домой не вернулась. Были организованы ее поиски, в которых наравне с полицией участвовали спасатели и добровольцы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но в итоге ребенка нашли живым в канализационном колодце. Девочку госпитализировали.

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