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В Узбекистане заявили о планах сертифицировать и производить «Спутник V»

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Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев в понедельник, 18 января, заявил, что республика планирует сертифицировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и локализовать ее производство.

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«Ведется работа по быстрой сертификации вакцины «Спутник V», также ведутся переговоры о локализации производства вакцины в Узбекистане», — приводит его слова пресс-служба республиканского минздрава в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса в Алжире Джамаль Фурар заявил, что власти страны ожидают получить в январе порядка 500 тыс. доз «Спутника V». По его словам, вакцинация населения страны начнется сразу после получения первой партии вакцины.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия, чьи ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса, готова к взаимодействию на законных основаниях со всеми странами, которые нуждаются в ней.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Помимо Алжира, вакцина была также зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае, а в Бразилии уже привили этой вакциной первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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