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Более 25 регионов задумались об интеграции карты «Тройка»

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Свыше 25 российских регионов выразили заинтересованность в интеграции транспортной московской билетной системы с картой с «Тройка». Об этом сообщил в понедельник, 18 января, заммэра столицы Максим Ликсутов.

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Он подчеркнул, что за пределами столицы уже совершено более 180 тыс. поездок. Так, жители Тулы уже могут ездить по этой карте по всей области, а в Подмосковье запустили соответствующие пилотные маршруты.

Чиновник отметил, что региональные власти с интеграцией столичной системы оплаты транспорта получили удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции пассажиров.

«Более чем 25 регионов выразили интерес к внедрению системы у себя. Польза очевидна — к примеру, в Туле за два месяца число транзакций увеличилось на 15%, тарифы при этом не изменились (их устанавливает регион) — пассажирам стало удобнее пользоваться автобусами, не нужно оплачивать поездку наличными, а водителю отвлекаться на выдачу билета и сдачи», — приводятся его слова в Telegram-канале дептранспорта Москвы.

Использование «Тройки» в столице, как подчеркнул Ликсутов, позволило сократить продажу бумажных билетов в шесть раз, что уменьшило очередь в кассах на 40–70% и в годовом выражении привело к экономии 2,5 млрд рублей. При этом сокращение выпуска бумажных проездных поспособствовало уменьшению вреда окружающей среде.

Вдобавок к этому заммэра столицы указал, что городская билетная система в 2020 году была признана лучшей в мире благодаря ряду принятых городскими властями решений, среди которых, например, предоставление поддержки нескольких транспортных операторов и персонификация транспортных карт.

«Жюри премии Transport Ticketing Awards в 2020 году в Лондоне подтвердило это, отметив простоту использования, удобное тарифное меню, способы пополнения, востребованность и потенциал развития», — заявил чиновник.

Среди перечисленных им рекордов московской билетной транспортной системы оказались самое быстрое открытие турникетов, которые срабатывают через 0,3 секунды, а в будущем планируется «ускорение» до 0,2 секунды. Также Ликсутов отметил способность системы подобрать пассажиру оптимальный тариф и поддержку рекордного количества платежных систем.

В 2021 году, по его словам, в кассах Московского метрополитена планируется внедрение функции оплаты проезда Face Pay. На данный момент в столичной подземке в тестовом режиме было совершено уже 2 тыс. успешных проходов с помощью этой системы.

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