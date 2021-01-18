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Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье

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Ситуация с COVID-19 в Московской области улучшается, в регионе начнут работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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«Что касается ковида, у нас хорошая новость. Мы видим и снижение количества выявляемых случаев, и во всех географических локациях у нас освобождаются койки. Я дал команду приступить к сворачиванию коек», — сказал Воробьев во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом «360».

По его словам, в первую очередь койки будут сворачивать в Реутове, Бронницах, Щелково, Воскресенске. Позднее свернут койки для больных COVID-19 в роддоме Балашихи.

В общей сложности на территории Московской области было организовано более 19 тыс. коек для больных коронавирусом.

12 января власти Московской области отменили домашний режим для жителей старше 65 лет. При этом рекомендации по его соблюдению остались. Проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. До этого же времени продлен удаленный формат обучения для студентов высших учебных заведений.

Обязательный домашний режим для граждан 65 лет и старше был введен в Московской области со 2 ноября. При этом людям старшего возраста разрешалось ходить в магазин и совершать прогулки.

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