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За год в ДФО одобрили более 33 тыс. заявок на льготную ипотеку

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На Дальнем Востоке в 2020 году одобрили более 33 тыс. заявок на льготную ипотеку. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«За минувший год было одобрено более 33 тыс. заявок на получение льготных кредитов, и более 15 тыс. семей уже улучшили свои жилищные условия», — отметил он в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Также глава кабмина оценил эти показатели, назвав их неплохими на этапе старта программы.

Льготная программа «Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография». Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями или строительство дома на земельном участке по программе «Дальневосточный гектар». Данные меры поддержки уже год доступны людям, проживающим в 11 регионах Дальневосточного федерального округа.

Ранее, в январе, пресс-служба ВТБ сообщила, что российские банки в 2020 году выдали рекордные 4,2 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов. Как пояснил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, достижению таких показателей способствовали несколько факторов: цифровизация бизнеса, снижение ставок, рост спроса на рефинансирование и льготная ипотечная программа.

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