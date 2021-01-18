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Лавров назвал лукавством блокировку Трампа в соцсетях

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Власти США провалили обязанность предоставлять гражданам свободный доступ к информации, а указания на то, что это корпорации заблокировали аккаунты действующего американского лидера Дональда Трампа, ― лукавство. Об этом в понедельник, 18 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Речь о том, <…> что государство грубо провалилось по выполнению своих обязательств по обеспечению доступа к информации, когда сообщали: это же не американское правительство перекрыло кислород для тех, кто был признан этими всеми платформами источником недобросовестной, недостоверной информации, а дескать корпорации-то не подписывали никаких пактов. Это всё от лукавого», ― сказал он в ходе пресс-конференции.

Лавров напомнил о пактах и решениях ОБСЕ, которые западные страны постоянно цитируют, где указана обязанность государства обеспечивать всем людям свободный доступ к информации на своей территории.

Комментируя выдвижения дипломатов времен президентства Барака Обамы на посты в Госдепе США, глава российского МИДа подчеркнул, что это позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона «без раскачки», а также дает России возможность понять линию Соединенных Штатов.

При этом Лавров отметил, что российские власти не ждут радикальных перемен в политике от администрации избранного президента США Джо Байдена, добавив, что методы продвижения «американского лидерства» будут несколько иными.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

8 января Twitter удалил аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись.

Однако 16 января Facebook и Instagram внезапно восстановили доступ к аккаунта Трампа.

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