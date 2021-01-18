Еще пять маршруток ликвидируют в Брянске и заменят их автобусами

В Брянске в этом году планируют отменить еще несколько маршруток и заменить их троллейбусами и автобусами. Соответствующая информация следует из постановления № 34-п «Об отмене отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок».

Речь идет о маршрутках № 10, 28, 38, 47, 88. Теперь вместо них по схожей схеме движения будут курсировать автобусы и троллейбусы, пишет NASHBRYANSK.RU.

Власти полагают, что данный шаг является очень важным на пути оптимизации пассажирских перевозок.

Кроме того, коммерческих перевозчиков заставят подключиться к информационной системе региона, чтобы горожане с помощью системы «Умный транспорт» могли отслеживать местонахождение нужного им автобуса.

В середине ноября сообщалось, что власти Брянска намерены разработать единый проект планировки конечных остановок общественного транспорта.