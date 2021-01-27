Незаменимый инструмент: как сделать шуйскую гармонь

Фабрику по производству гармоней можно назвать одним из самых интересных мест Шуи, небольшого уютного городка в Ивановской области. Произведенные здесь музыкальные инструменты прославились далеко за пределами нашей страны. Как работают уникальные мастера — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Пепеляева Юлия
Фабрика была основана в 1935 году на базе частных мастерских, которые были объединены в артели. В первый год предприятие выпустило лишь 417 самых простейших инструментов
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Фото: Пепеляева Юлия
Объемы производства росли с каждым годом, и в 1940 году было выпущено уже 5 тыс. гармоней
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Фото: Пепеляева Юлия
В советские годы фабрика участвовала в международных выставках и ярмарках. Ее продукция была представлена в Швейцарии, Японии, Австрии, Венгрии, Югославии, Турции, Сирии
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Фото: Пепеляева Юлия
Часть произведенных инструментов шла на экспорт
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Фото: Пепеляева Юлия
Почти всё на предприятии до сих пор делается вручную, и человеческий фактор на этой работе играет решающую роль. Вероятно, поэтому говорят, что каждый выпущенный здесь инструмент имеет свою душу
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Фото: Пепеляева Юлия
Многие мастера посвятили фабрике всю свою трудовую жизнь, за десятилетия овладели всеми производственными операциями и стали редкими профессионалами
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Фото: Пепеляева Юлия
Немногочисленное оборудование с момента запуска производства практически не изменилось. Станки, полученные в качестве репарации от Германии после Второй мировой войны, и сейчас находятся в прекрасном рабочем состоянии
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Фото: Пепеляева Юлия
На фабрике до сих пор хранят подтверждающие документы. Например, техпаспорт на один из станков, отпечатанный на немецком языке, с датой прибытия в СССР — сначала в Ленинград, потом в Шую в 1949 году
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Фото: Пепеляева Юлия
В производственном цеху на удивление чисто, чувствуется теплая рабочая атмосфера
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Фото: Пепеляева Юлия
Большинство работников трудятся бок о бок уже несколько десятилетий
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Фото: Пепеляева Юлия
Вячеслав — начальник и мастер гармонного производства — пришел на фабрику в 1987 году, в 1990-е он покинул предприятие, но в 2005-м вернулся. Он умеет делать всё, но сейчас следит за тем, чтобы на производстве всё у всех работало
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Фото: Пепеляева Юлия
Этот сборщик гармоней — один из старейших сотрудников предприятия. Он работает здесь 50 лет — собирает из деталей готовые инструменты
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Фото: Пепеляева Юлия
Штамповщик-наладчик работает на одном из станков, привезенных из Германии
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Фото: Пепеляева Юлия
Людмила легко справляется и со станком, и с молотком, и со сварочным аппаратом. Она выполняет на фабрике сразу несколько операций — штамповку, сборку, точечную сварку деталей и ряд других
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Фото: Пепеляева Юлия
Вячеслав — контролер ОТК — обладает абсолютным слухом. Через его руки проходит вся выпускаемая предприятием продукция. Он нигде не учился, но когда музыкант-самоучка берет в руки инструмент, у слушателей на глаза невольно наворачиваются слезы
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Фото: Пепеляева Юлия
Меховщица всё делает вручную — собирает меха и склеивает детали
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Фото: Пепеляева Юлия
Ольга — редкий специалист, коих в России считаные единицы, — настройщик язычковых музыкальных инструментов. Ей в помещении цеха выделена отдельная комната, где она занимается окончательной настройкой инструмента перед соединением его с внешним корпусом
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Фото: Пепеляева Юлия
Сборщица, отдавшая предприятию полвека, может на ощупь отличить разные материалы друг от друга и подсказать, в каком случае какой лучше использовать
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Фото: Пепеляева Юлия
В 1990-е спрос на гармони резко упал, и предприятию пришлось приспосабливаться к новой экономической ситуации. Здесь было запущено производство детской мебели и постельного белья
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Фото: Пепеляева Юлия
Сегодня фабрика выпускает гармони и баяны всех основных размеров и видов, с традиционной для шуйского промысла росписью, инкрустациями и характерным тембром звука. Также мастера могут выполнить инструмент по индивидуальному заказу
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