Около 11 тыс. куб. м снега вывезли за выходные с улиц Липецка

С улиц Липецка с пятницы по воскресенье вывезли около 11 тыс. куб. м снега. Об этом сообщает городская администрация.

В пятницу, 15 января, коммунальщики расчистили улицы Невского, Свиридова, Неделина, Титкова, Космонавтов, Кривенкова, Московскую. В общей сложности было вывезено около 2 тыс. т снега, пишет GOROD48.

В субботу и воскресенье работа по расчистке улиц продолжилась. С магистралей убрали еще около 9 тыс. т снега.

По словам начальника управления благоустройства Алексея Романчукевича, во время уборки рядом находился специалист, который следил за безопасным проведением работ. После расчистки проезжей части техника направлялась на уборку тротуара.

Как отмечают в липецком Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки сильных осадков на территории города не ожидается.